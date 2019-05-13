Житель Алтайского края ездит на работу на 70-летнем БТР

Бывшую военную технику нашли брошенной в тайге, на восстановление бронемашины потребовалось пять лет.

Житель города Новоалтайска в Алтайском крае Валерий Бабайлов в качестве повседневного вида транспорта использует советский военный бронетранспортёр, 1949 года выпуска. Притом раритетный транспорт ещё пришлось восстанавливать пять лет. Но, как говорит мужчина, труды оказались не напрасны, и не только исходя из увлечения мужчины техникой. Ведь когда из строя вышла его легковушка, он успешно пересел на БТР.

— Нашли его в Кемеровской области. Мой товарищ случайно увидел его и позвонил мне, зная мои пристрастия к старой технике. Это мой первый БТР, я его пять лет восстанавливал. По осени моя машина "Победа" поломалась. Я подумал: у меня же есть БТР на ходу! Я сел в него осенью. И очнулся — уже и зима прошла. Испытания он прошёл в мороз на минус 40, — рассказал Лайфу мужчина.

По его словам, раритетная техника справилась не только с экстремальными сибирскими морозами, но и длительным пробегом. Максимальное расстояние, которое удалось преодолевать на БТР, — 450 километров в один конец.

— Я на нём и на работу. И по делам езжу. Месяц назад прошёл техосмотр, застраховал ОСАГО — все документы в порядке. Пришлось права специальные получить, — добавил Валерий.

По словам мужчины, по документам машина значится как бронированный автомобиль по типу инкассаторской машины. Сотрудники ГИБДД останавливают его на дороге регулярно, но из интереса к данной технике, а не потому, что Валерий нарушает правила дорожного движения. По профессии мужчина, кстати, работает водителем пожарного автомобиля.

— В прошлом году, 22 июня, я поехал на мероприятие "Начало войны". Инспекторы ГИБДД остановили меня с вытаращенными глазами и спрашивают меня: "А что, война?" Я говорю: "Да, совершенно верно". И рассказал краткий курс истории Великой Отечественной войны, — рассказал Валерий.

Мужчина отметил, что в текущем году первый выезд на БТР состоялся на День Победы, 9 Мая.