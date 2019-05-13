Шнуров пожелал Лазареву удачи на Евровидении в Тель-Авиве

Лидер группы "Ленинград" подчеркнул, что интерес к мероприятию видит только в России.

Музыкант Сергей Шнуров пожелал певцу Сергею Лазареву удачи на международном песенном конкурсе Евровидение, который стартовал в Тель-Авиве.

В ходе пресс-конференции, трансляцию которой вёл Лайф, лидер группы "Ленинград" признался, что из-за отсутствия телевизора очень давно не смотрел Евровидение.

— Сергея Лазарева я знаю, как-то видел его выступление на одной из премий. Желаю ему удачи, — сказал музыкант.

Шнуров подчеркнул, что ажиотаж вокруг Евровидения видит только в России и не интересуется конкурсом.

Международный песенный конкурс Евровидение в этом году проходит в Израиле. Россию с песней Scream представляет Сергей Лазарев. Певец выступит 16 мая под номером тринадцать во втором полуфинале конкурса, финал пройдёт в Тель-Авиве 18 мая. По мнению букмекеров, Лазарев может занять третье место, наибольший шанс на победу — у представителя Нидерландов.