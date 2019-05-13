В Аргентине вооружённый мужчина пытался проникнуть в президентский дворец

В Аргентине полиция задержала вооружённого мужчину, который пытался проникнуть в президентский дворец "Каса Росада", расположенный в центре Буэнос-Айреса. Об этом сообщает Todo Noticias.
По предварительной информации, мужчина собирался проникнуть в официальную резиденцию президента Маурисио Макри на том основании, что ему якобы была назначена аудиенция с главой государства.
Перед входом в здание его задержали сотрудники службы безопастности. В сумке мужчины был револьвер.
Как отмечает издание, личность преступника уже установлена. Им оказался 36-летний Франциско Ариэль Муньис. По данным полиции, его часто видели в барах близ "Каса Росада", где он общался со стражниками дворца и просил их организовать аудиенцию с президентом.
Его дело уже было передано в распоряжение федерального судьи.
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