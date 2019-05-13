В Аргентине вооружённый мужчина пытался проникнуть в президентский дворец

Злоумышленник собирался пройти мимо службы безопасности под предлогом, что ему назначена встреча с Маурисио Макри.

В Аргентине полиция задержала вооружённого мужчину, который пытался проникнуть в президентский дворец "Каса Росада", расположенный в центре Буэнос-Айреса. Об этом сообщает Todo Noticias.

По предварительной информации, мужчина собирался проникнуть в официальную резиденцию президента Маурисио Макри на том основании, что ему якобы была назначена аудиенция с главой государства.

Перед входом в здание его задержали сотрудники службы безопастности. В сумке мужчины был револьвер.

Как отмечает издание, личность преступника уже установлена. Им оказался 36-летний Франциско Ариэль Муньис. По данным полиции, его часто видели в барах близ "Каса Росада", где он общался со стражниками дворца и просил их организовать аудиенцию с президентом.

Его дело уже было передано в распоряжение федерального судьи.