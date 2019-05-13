Путин призвал увековечить память экс-главы авиазавода имени Горбунова в Казани

Читайте также

Путин призвал увековечить память экс-главы авиазавода имени Горбунова в Казани

253

Фото: © L!FE / Андрей Тишин

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увековечить память инженера-механика Виталия Копылова, который возглавлял авиазавод имени Горбунова в Казани и спасал предприятие в тяжёлое время начала 90-х годов.

В ходе общения с рабочими завода российский лидер назвал Копылова выдающимся авиастроителем. Работники предприятия сообщили, что именем бывшего гендиректора названа одна из произведённых на заводе машин.

Надеюсь, что трагические годы середины 90-х ... в нашей истории не повторятся, и (не повторятся. — Прим. Лайфа) в истории предприятия, — сказал глава государства.

Виталий Копылов возглавлял авиационный завод в Казани с 1973 по 1994 год и сделал многое для выживания предприятия после распада СССР.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×