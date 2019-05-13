Россияне всего за 3 месяца потратили 6 миллиардов рублей на носимую электронику

Объединённая компания "Связной/Евросеть" подвела итоги российского рынка носимой электроники за первый квартал 2019 года. Выяснилось, что россияне приобрели 920 тыс. устройств на общую сумму более 6 млрд рублей.

Означенный результат превысил показатель за аналогичный период прошлого года на 103% в штуках и 121% — в деньгах. По итогам продаж самыми популярными носимыми устройствами стали фитнес-трекеры (61%), на второй строчке расположились смарт-часы (28%), на третьей — GPS-трекеры (11%).

С января по март россияне купили 558 тыс. фитнес-трекеров, потратив на них 1,2 млрд руб. Средняя цена такого гаджета — 2181 руб. Часы разошлись меньшей партией, но на них больше потрачено: было продано 256 тыс. устройств на сумму 4,6 млрд руб. Средний чек — 17 928 руб., почти на 3 тыс. руб. меньше, чем в прошлом году. GPS-трекеров, гаджетов для определения местоположения человека на карте, было продано 106 тыс. на сумму свыше 287 млн рублей. Средняя цена устройства — 2722 руб.

Среди производителей фитнес-браслетов на первом месте по популярности оказалась Xiaomi. Среди вендоров смарт-часов ожидаемо лидирует Apple. В нише GPS-трекеров брендом номер один стала компания JET.