Россиянка сняла на видео момент, как её искалечил воздушный шар в Турции

Кадры обрываются сразу после того, как на лопасти намотался шарф Татьяны Гольден.

В распоряжении Лайфа оказалось видео ЧП с воздушным шаром в Турции, после которого россиянка Татьяна Гольден оказалась в коме, из которой не выходит с конца марта.

На кадрах видно, как женщина беспрепятственно ходит мимо вентилятора, наполняющего купол воздушного шара. При этом лопасти вентилятора никак не прикрыты, а потому становятся опасны для человека. В итоге женщину резко тянет назад, после чего видео обрывается. Именно в этот момент шарф россиянки намотался на лопасти и потянул женщину за собой.

Как уже сообщал Лайф, Татьяна Гольден уже полтора месяца находится в коме в турецкой больнице. Её родственники пытаются добиться транспортировки на родину для продолжения лечения здесь.