На Украине восьмиклассник отправил в больницу 13 детей, распылив газ в школе

В Житомирской области Украины ученик распылил газ раздражающего действия в школьном туалете, сообщила пресс-служба регионального управления Нацполиции.

В результате 13 учащихся, у которых возникло жжение и раздражение лица и кожи, были доставлены в больницу.

Правоохранители уточнили, что учебный процесс продолжился после проветривания помещений.

Действия ученика восьмого класса могут быть квалифицированы по статье о хулиганстве, санкция по которой предусматривает штраф или ограничение свободы сроком до пяти лет.

Ранее Лайф сообщал, что в Донецкой области 16 детей пострадали из-за распыления газа в школе.