На Украине восьмиклассник отправил в больницу 13 детей, распылив газ в школе

В Житомирской области Украины ученик распылил газ раздражающего действия в школьном туалете, сообщила пресс-служба регионального управления Нацполиции.
В результате 13 учащихся, у которых возникло жжение и раздражение лица и кожи, были доставлены в больницу.
Правоохранители уточнили, что учебный процесс продолжился после проветривания помещений.
Действия ученика восьмого класса могут быть квалифицированы по статье о хулиганстве, санкция по которой предусматривает штраф или ограничение свободы сроком до пяти лет.
Ранее Лайф сообщал, что в Донецкой области 16 детей пострадали из-за распыления газа в школе.
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