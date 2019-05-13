Лавров рассчитывает на откровенный разговор с Помпео в Сочи

Министр иностранных дел планирует прояснить ситуацию касательно СВПД по иранской ядерной программе.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что рассчитывает на откровенный разговор с госсекретарём США Майком Помпео в Сочи.

Министр отметил, что в большей степени его интересует обсуждение Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), а также вопрос в отношении иранской ядерной программы.

— Завтра здесь (в Сочи. — Прим. Лайфа) мы постараемся у него (Майка Помпео. — Прим. Лайфа) прояснить, как американцы планируют всё-таки выходить из этого кризиса, который был создан их односторонними решениями. Рассчитываю на откровенный разговор с моим коллегой, — сказал Лавров.

Ранее Лайф писал, что президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран прекращает выполнение части своих обязательств по ядерной сделке, заключённой с западными странами. В свою очередь Европа призвала Иран выполнять обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Что касается СНВ-3 (о стратегических наступательных вооружениях), то в Кремле уже сообщали, что не имеют чёткого понимания о позициях США по вопросу продления данного договора. При этом Москва заявила, что по-прежнему готова к переговорам.