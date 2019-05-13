Опубликовано видео с Путиным на борту новейшего Ми-38Т

Кроме того, российский лидер осмотрел модернизированные самолёты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22

В ходе рабочей поездки в Татарстан президент России Владимир Путин ознакомился с новинками отечественного самолёто- и вертолётостроения. В частности, российский лидер осмотрел модернизированные самолёты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22, а также вертолёт Ми-38Т, произведённые на базе Казанского авиационного завода имени Горбунова.

Глава государства также пообщался с представителями коллектива завода. Путин подчеркнул, что контракт на 10 машин был заключён в прошлом году, а ещё 10 самолётов будут модернизированы.

Как ранее сообщал Лайф, в завершение беседы с сотрудниками казанского авиационного завода Владимир Путин заявил о необходимости увековечить память инженера-механика Виталия Копылова, который возглавлял предприятие и спасал его от закрытия в тяжёлые для страны 90-е годы.