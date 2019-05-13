В Омске школьница подозревается в убийстве отца из-за просьбы помыть посуду

Позднее девочка вызвала родителю скорую помощь, пояснив медикам, что "ему плохо", а сама ушла из дома.

В Омске 16-летняя школьница подозревается в убийстве своего отца из-за того, что тот попросил её помыть посуду. Отец настаивал на том, чтобы дочь её помыла, та отказывалась, сообщает "Российская газета" со ссылкой на источник в следствии.

Как сообщает СУ СКР по Омской области, инцидент произошёл 12 мая. По словам обвиняемой, она нанесла отцу множество ударов, в том числе молотком и ножом. После этого вызвала ему скорую помощь. При этом диспетчеру она сказала, что отцу якобы просто "стало плохо". Не дожидаясь приезда медиков, она ушла из дома.

Позднее — после задержания — она объяснила свои действия неприязненными отношениями с отцом, который воспитывал её один после смерти матери. По словам школьницы, он постоянно оскорблял её и обижал.

— С места происшествия изъяты орудия преступления, другие вещественные доказательства. Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения. Расследование продолжается, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.