Один из пострадавших при катастрофе "суперджета" выписан из больницы

Одного из пострадавших при катастрофе рейса Москва — Мурманск авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево выписали из больницы. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

— У него было подозрение на инфаркт, которое очень быстро было снято, через сутки его уже из реанимации перевели в палату. У него был гипертонический криз, гипертонический криз сняли. Человек отделался очень лёгким испугом, — рассказали в пресс-службе, отметив, что пострадавший сам обратился в медучреждение.

Как уточнили в ФМБА, у пострадавшего, который находился в больнице с 5 по 13 мая, не было ни ожогов, ни отравления.

Другие пострадавшие при крушении "суперджета" продолжают лечение в НИИ Вишневского Минздрава России и в НИИ Склифосовского.

Напомним, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск самолёта погиб 41 человек. Лайнер "Аэрофлота" совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия. Семьи погибших при крушении самолёта получат выплаты в размере девяти миллионов рублей. Тела всех погибших в катастрофе опознаны, была проведена молекулярно-генетическая идентификация.