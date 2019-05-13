Три человека погибли в "огненном" ДТП с "газелью" в Дагестане

На трассе Махачкала — Буйнакск в Дагестане произошло "огненное" ДТП с участием, предположительно, пассажирской "газели" и "Лады-приоры". Жертвами аварии стало три человека. Об этом ТАСС сообщила представитель пресс-службы Министерства здравоохранения республики Залина Муртазалиева.

По предварительной информации, после столкновения с автомобилем "Лада-Приора" в микроавтобусе началось возгорание. Три человека погибли на месте, ещё один пострадавший был доставлен в больницу Буйнакска.

Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.