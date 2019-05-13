Apple проиграла в Верховном суде США и подешевела на 5%

Apple проиграла дело, в ходе которого её обвиняли в несправедливой наценке на приложения и другие цифровые продукты. Акции компании уже подешевели, а впереди предвидятся штрафы на сотни миллионов долларов.

В США пользователи "яблочных" девайсов уже не первый месяц протестуют против жёсткой политики Apple в отношении цифровой дистрибуции. Все приложения и подписки, которые люди покупают у Apple, априори облагаются 30-процентной наценкой. Производитель электроники настаивает, что это справедливая мзда за услуги, которые он оказывает. Но американцы придерживаются иного мнения.

Они считают, что Apple, будучи монополистом, делает что хочет, а именно — выкачивает из своих клиентов деньги. Монополистом в этом случае корпорацию называют отчасти справедливо, поскольку на iOS нельзя легально установить программное обеспечение не из App Store. Тот же Android в этом плане демократичнее.

В прошлом году, когда этот конфликт только начал зреть, Apple противопоставила всем аргументам истцов, что, мол, в суде снижения наценки могут требовать только разработчики ПО. Однако разгневанных пользователей это не остановило, и они обратились в Верховный суд США с просьбой рассмотреть коллективный иск против Apple как против монополиста. Сегодня судья Бретт Кавано вынес решение не в пользу компании из Купертино.

Эксперты отмечают, что последствий у этого решения будет несколько. Во-первых, Apple, вероятно, постигнут штрафы на сотни миллионов. Во-вторых, производителям iPhone, а следом и Google, Facebook, Amazon и другим гигантам, занимающимся дистрибуцией цифровых продуктов, придётся реструктуризировать свой бизнес.

На фоне этой новости акции Apple упали на 5%.