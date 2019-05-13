Новым послом Великобритании в РФ станет Дебора Броннерт

Она сменит на этом посту Лори Бристоу, который занимал эту должность с января 2016 года.

Новым послом Великобритании в России станет Дебора Броннерт. Об этом сообщается на официальном сайте пресс-службы Форин-офиса.

— Дебора Броннерт назначена послом Её Величества в Российской Федерации, где она сменит Лори Бристоу, который будет переведён на другой дипломатический пост, — говорится в сообщении.

К новым обязанностям дипломат приступит с января 2020 года.

Отметим, британский дипломат Дебора Броннерт с 2017 по 2019 год занимала пост гендиректора по экономическим и глобальным вопросам в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества.

Также она работала в Москве, была советником в британском посольстве по торговым и экономическим вопросам в период с 2002 по 2005 год.