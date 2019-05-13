Трансляцию парада Победы на Красной площади посмотрели более 12,5 млн россиян

Именно столько наших соотечественников утром 9 мая прильнули к ТВ-экранам, несмотря на то, что воздушная часть парада из-за погодных условий была отменена.

Суммарная аудитория ТВ-трансляции парада в честь 74-й годовщины Великой Победы составила 12,624 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope. "Минуту молчания", в свою очередь, посмотрели 13 млн 221 тысяч телезрителей.

Отметим, что в этом году парад состоялся без самой зрелищной — воздушной части. Ее пришлось отменить из-за погодных условий (десятибалльной облачности). При этом зрелище обещало быть грандиозным. Открывать воздушную часть парада должен был крупнейший в мире военно-транспортный вертолёт Ми-26 в сопровождении четырёх Ми-8. За ними последовали бы боевые и ударные винтокрылые машины: Ми-28Н, Ми-35, Ка-52. Планировалось, что будут задействованы и бомбардировщики, и истребители, и штурмовики.

К слову, в прошлом году аудитория трансляции парада 9 мая по данным Mediascope, составила более 14 млн человек, а "Минуты молчания" — свыше 16 млн.