На Алтае четырёхлетний мальчик утонул в реке, поскользнувшись на мостике

В Алтайском крае в реке Каменка обнаружили тело четырёхлетнего мальчика с признаками утопления. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

По данным следствия, вместе с другими детьми мальчик кидал в воду камни, стоя на мостике через реку Каменка. В какой-то момент ребёнок поскользнулся и упал в воду. Выплыть самостоятельно мальчик не смог.

— По факту смерти ребёнка проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили в СУ СКР по региону.

Ведомство призвало жителей края во избежание трагедий внимательнее следить за детьми, не оставлять их без присмотра и проводить с несовершеннолетними беседы о правилах поведения вблизи водоёмов.

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