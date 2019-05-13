Путин наградил орденом Дружбы ряд иностранных граждан

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы шести иностранных граждан. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В числе награждённых оказались: почётный консул России в канадском городе Сент-Джонс Джон Стюарт Дюррант, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в России Ли Хуэй, научный директор Германо-российского форума Александр Рар, мэр французского города Монпелье Филипп Сорель, председатель Национального движения русофилов в Болгарии Николай Малинов и директор русской школы Святых Кирилла и Мефодия, директор культурно-образовательного центра "Родник" Наталья Тарышкина.

Награды вручены "За заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей".

Кроме того, медалью Пушкина награждены режиссёр-постановщик Павлодарского областного драматического театра имени А. Чехова (Республика Казахстан) Александр Репин и руководитель Греческого культурного центра в Москве Теодора Янници.