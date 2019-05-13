Американские власти вновь перевели Бутину в новую тюрьму

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Американские власти вновь перевели Бутину в новую тюрьму

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Фото: © Facebook / Мария Бутина

Россиянка Мария Бутина, отбывающая наказание в Соединённых Штатах, переведена уже во вторую тюрьму за последние три дня. Об этом агентству РИА "Новости" рассказал адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.

Она уже не в Нордем Нек (тюрьма в штате Вирджиния. — Прим. Лайфа) сегодня. Мы посмотрим, где она окажется, — сообщил Дрисколл.

Напомним, Соединённые Штаты обвинили Бутину во вмешательстве в политику страны путём лоббирования интересов РФ. Изначально она отвергала обвинения, однако позднее признала вину в сговоре. По словам отца девушки, признание стало реакцией на давление американского следствия. Россиянку приговорили к восемнадцати месяцам тюрьмы. С учётом времени, пока россиянка находилась в заключении во время следствия, ожидается, что Мария выйдет на свободу в начале ноября этого года.

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