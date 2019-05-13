Зеленский опубликовал послание религиозных лидеров Украины Крыму и Донбассу

Примечательно, что глава украинской "новой церкви" Епифаний Думенко в записи ролика участия не принимал.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение лидеров крупнейших религиозных конфессий Незалежной к жителям Крыма и Донбасса. Ролик под названием "Послание мира" опубликован на странице политика в "Фейсбуке".

К записи обращения Зеленский привлёк главу канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия, лидера Украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука, а также лидеров украинских мусульман и представителей Совета раввинов страны. В записи даже поучаствовал раскольник Филарет Денисенко, а вот предстоятеля украинской "новой церкви" Епифания на видео не оказалось.

В целом в своём послании религиозные лидеры страны призывают жителей Донбасса и крымчан к миру и созиданию, выражают надежду на воссоединение и рассчитывают, что имеющиеся разногласия будут решены путём человеческой мудрости.

Отметим, что появлению ролика предшествовала череда встреч, которые Зеленский провёл на минувшей неделе. Среди них была беседа и с главой "новой церкви". Стороны обсудили конфликт в Донбассе, борьбу с коррупцией и бедностью.