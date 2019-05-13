Основатель Alibaba посоветовал сотрудникам заниматься сексом шесть раз в неделю

Китайский миллиардер Джек Ма, основатель компании Alibaba, дал несколько советов сотрудникам своей компании относительно личной жизни. Об этом сообщает информационный портал Shanghaiist.
Отмечается, что Джек Ма сделал подобное заявление в рамках пятнадцатого ежегодного Ali Day, на котором собираются все недавно поженившиеся пары, где оба партнёра являются сотрудниками компании Alibaba.
Миллиардер сделал отсылку к модели работы "996", согласно которой сотрудники должны работать с девяти утра до девяти вечера шесть раз в неделю, и предложил отзеркалить эту модель на "669" — заниматься сексом шесть раз шесть дней в неделю, при этом долго. Число "9" по звучанию в китайском языке похоже на long, что в переводе с английского означает "долго".
Также Джек Ма призвал молодожёнов заводить детей, для того чтобы увеличить ключевые показатели эффективности (KPI) совместной жизни.
— KPI брака должен давать результаты. Должен быть продукт. Какой продукт? Дети, — заключил миллиардер.
Ранее Лайф писал, что работники Alibaba выступили с протестами против двенадцатичасового рабочего дня.
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