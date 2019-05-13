Основатель Alibaba посоветовал сотрудникам заниматься сексом шесть раз в неделю

Кроме того, он призвал пары заводить детей, чтобы увеличить коэффициент полезности брака.

Китайский миллиардер Джек Ма, основатель компании Alibaba, дал несколько советов сотрудникам своей компании относительно личной жизни. Об этом сообщает информационный портал Shanghaiist.

Отмечается, что Джек Ма сделал подобное заявление в рамках пятнадцатого ежегодного Ali Day, на котором собираются все недавно поженившиеся пары, где оба партнёра являются сотрудниками компании Alibaba.

Миллиардер сделал отсылку к модели работы "996", согласно которой сотрудники должны работать с девяти утра до девяти вечера шесть раз в неделю, и предложил отзеркалить эту модель на "669" — заниматься сексом шесть раз шесть дней в неделю, при этом долго. Число "9" по звучанию в китайском языке похоже на long, что в переводе с английского означает "долго".

Также Джек Ма призвал молодожёнов заводить детей, для того чтобы увеличить ключевые показатели эффективности (KPI) совместной жизни.

— KPI брака должен давать результаты. Должен быть продукт. Какой продукт? Дети, — заключил миллиардер.

Ранее Лайф писал, что работники Alibaba выступили с протестами против двенадцатичасового рабочего дня.