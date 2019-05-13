Пушков высмеял предложение о передаче Севастополя в аренду США

Сенатор напомнил, что "Севастополь был и останется русским городом", и предложил украинскому лидеру сдать в аренду свою квартиру.

Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял петицию с предложением о передаче Севастополя в аренду Соединённым Штатам, размещённую на сайте президента Украины Петра Порошенко.

— Нет сомнений: был бы город украинским, он (Пётр Порошенко. — Прим. Лайфа) отдал бы его США за доллар, — написал Пушков на своей странице в "Твиттере".

Чем ближе финал, тем безумнее идеи: Порошенко предложил сдать Севастополь (?!) в аренду США. Нет сомнений: был бы город украинским, он отдал бы его США за доллар. Но Севастополь был и останется русским городом. А в аренду Порошенко пусть сдаёт свою квартиру. Возражений нет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 мая 2019 г.

К настоящему моменту опубликованная 11 мая петиция собрала 76 подписей из 25 000 необходимых. По мнению инициаторов предложения, передача Севастополя США "усилит обороноспособность Украины" и "ускорит процесс фактического возврата Крыма" в украинскую юрисдикцию.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голос за воссоединение полуострова с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".