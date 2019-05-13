Путин проведёт встречу с Помпео и Лавровым 14 мая

Президент России Владимир Путин 14 мая примет главу МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео после их переговоров в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Главное завтра — это переговоры между Лавровым и Помпео, потом они оба придут к президенту, — заявил официальный представитель Кремля.

Песков уточнил, что Лавров и Помпео проинформируют Путина о результатах своих переговоров и обсудят очевидные вопросы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рассчитывает на откровенный разговор с госсекретарём США Майком Помпео в Сочи.