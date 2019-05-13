Путин принял в Сочи главу МИД Китая

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Путин принял в Сочи главу МИД Китая

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Президент России Владимир Путин принял в Сочи главу Министерства иностранных дел Китая Ван И. Встреча с главой дипведомства КНР прошла сразу после переговоров Ван И со своим российским коллегой, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В начале беседы хотел бы передать самые наилучшие пожелания моему другу (главе КНР Си Цзиньпиню.Прим. Лайфа) за ту теплоту, с которой нас принимали в Пекине во время крупной международной конференции "Один пояс — один путь". Хочу подчеркнуть, что мы считаем эту идею интересной, перспективной, — заявил Путин.

<p>Фото: © L!FE / Павел Баранов</p>

Российский лидер также отметил успешное продвижение двусторонних отношений между Россией и Китаем.

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