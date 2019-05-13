Директор казанской гимназии рассказала, зачем ученик пришёл в школу с пистолетом

По её словам, молодой человек вёл себя спокойно и не проявлял агрессии, потому никто "не успел испугаться".

Директор казанской гимназии № 7 рассказала, что 17-летний старшеклассник пришёл в школу с пневматическим пистолетом и ножом, чтобы произвести впечатление на одноклассницу, в которую безответно влюблён.

— У него, мне кажется, не было в планах в кого-то стрелять, пугать. Он просто хотел продемонстрировать девочке свою смелость, что вот на какие поступки способен. Мальчишка сглупил. Гормоны, жара, — цитирует "Вечерняя Казань" директора учебного заведения Любовь Кочневу.

По её словам, подросток вёл себя спокойно и не проявлял агрессии, потому никто не успел испугаться.

Кочнева уточнила, что прибывшие в гимназию стражи порядка стали фотографировать и снимать на видео школьника вместо того, чтобы обезоружить его. После этого директор учебного заведения подошла к подростку сама.

— Он был весь покрыт потом. Я его обняла, и он затрясся у меня на груди от рыданий, — рассказала Кочнева.

Директор гимназии отметила, что ученику могло быть не с кем поговорить по душам по поводу своих переживаний — его мама уже год живёт в Москве, а отец занят на работе.

Кочнева добавила, что школьный психолог и учителя провели беседу с учащимися, на урок к которым ворвался вооружённый подросток.

Как уже сообщал Лайф, инцидент произошёл сегодня, около 11 утра. В класс, где проводился урок литературы, ворвался опоздавший ученик, 17-летний И. Угрожая оружием, подросток занял учительское кресло, но причинить вреда, к счастью, никому не успел. При задержании у него изъяли пневматику и кухонный нож. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о захвате заложников. По словам отца задержанного подростка, главной причиной действий подростка стали низкая самооценка и отсутствие друзей в школе.