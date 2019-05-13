Глава МИД КНР передал Путину привет от Си Цзиньпина

Министр иностранных дел Китая Ван И во время приёма у президента России Владимира Путина в Сочи передал ему привет от главы Поднебесной Си Цзиньпина.

— Прежде всего позвольте передать вам очень большой привет от вашего большого друга, председателя КНР (Си Цзиньпина. — Прим. Лайфа), — сказал Ван И.

По словам китайского дипломата, 70-летний юбилей установления дипломатических отношений между странами является важным связующим шагом в двусторонних отношениях стран. Также Ван И выразил мнение, что Владимир Путин и Си Цзиньпин откроют новую эпоху в отношениях двух стран.

Как сообщал Лайф, президент России Владимир Путин принял в Сочи главу Министерства иностранных дел Китая Ван И.