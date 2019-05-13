В Новокузнецке полицейский выстрелил в агрессивного 25-летнего мужчину

Мужчина вёл себя агрессивно, выкрикивал угрозы в адрес сотрудников полиции и угрожал им ножом.

В Новокузнецке сотрудник полиции применил табельное оружие для того, чтобы усмирить гражданина, находящегося в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Инцидент произошёл в жилом районе возле одного из домов, расположенного по улице Чернышова. Агрессивно настроенный неизвестный мужчина бродил во дворах с заточкой в руках. Об этом в отделение МВД сообщили местные жители.

Полицейские незамедлительно прибыли на место события, попытались успокоить мужчину и потребовали бросить холодное оружие. Однако неизвестный в ответ выкрикивал ругательства и угрожал ножом. Предупредительные выстрелы в воздух мужчина также проигнорировал.

— Дебошир направился в сторону одного из полицейских, замахиваясь ножом, в результате сотрудник, в соответствии с федеральным законом "О полиции", применил табельное оружие и ранил его в ногу, — говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадавший злоумышленник был доставлен в местное отделение клинической больницы. Там ему диагностировали огнестрельное ранение левого бедра и оказали всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, врачами было установлено, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

— Предварительно установлено, что действия сотрудника полиции были правомерными, — заключили в пресс-службе.

Отметим, что личность мужчины уже была установлена. Как стало известно Лайфу, им оказался неоднократно судимый Алексей Захаров, 1994 года рождения. Около четырёх месяцев назад его объявили в федеральный розыск за уклонение от условного срока, поскольку в тот момент находился на вахте в Сургуте. По возвращении он был отправлен на обследование, в результате которого Захаров был признан психически нездоровым.