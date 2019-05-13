Свидетеля по делу Кокорина и Мамаева ввели в кому после падения из окна в Праге

Свидетель по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова пострадала, выпав из окна.

По словам Алины Сергиенко, Бобкова находится в критическом состоянии, 11 мая ей сделали несколько операций. После этого девушку ввели в состояние искусственной комы. Как отмечается, родственники Бобковой объявили сбор средств на её лечение.

По данным источника агентства "Москва", инцидент произошёл в Праге.

Как уточняет агентство, на судебном процессе Екатерина Бобкова выступала в качестве свидетеля обвинения.

8 октября 2018 года — день, который изменил жизни двух футболистов. Отмечая десятилетие дружбы, Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили сразу две драки: сначала компания избила водителя телеведущей Первого канала, а затем напала на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. При этом чиновника нападающий "Зенита" бил стулом по голове.

Футболисты провели в СИЗО несколько месяцев. 8 мая Павел Мамаев был приговорён к одному году и пяти месяцам колонии общего режима за побои и хулиганство, его подельники — футболист Александр Кокорин и его младший брат Кирилл — были приговорены к полутора годам лишения свободы каждый. Потерпевший по делу Кокорина и Мамаева — чиновник Денис Пак — заявил, что доволен приговором суда в отношении спортсменов.