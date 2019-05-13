В Минсельхозе определили правила ввоза хамона в Россию

В Минсельхозе подготовили поправки к закону "О ветеринарии" после обращения Национальной мясной ассоциации с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию мясную и молочную продукцию для личного пользования.

Согласно поправкам, частным лицам в Россию можно будет ввозить до пяти килограммов хамона из стран, где нет заразных болезней животных. Правило будет касаться не входящих в ЕАЭС государств.

Составители документа, размещённого на федеральном портале нормативных правовых актов, предлагают наделить Россельхознадзор новыми полномочиями. По их замыслу, сотрудники службы будут уничтожать обнаруженные в ручной клади, багаже или почтовых отправлениях нарушающие правила продукты.

Напомним, в конце апреля "Ведомости" сообщили о том, что частным лицам могут запретить ввозить в Россию хамон и пармезан. В Правительстве РФ заявили, что не собираются вводить новые ограничения на ввоз из-за рубежа мясной и молочной продукции в личных целях. Возможный запрет на ввоз в страну хамона и пармезана поддержал глава компании "Мираторг" Виктор Линник.