Путин открыл в Сочи серию совещаний по вопросам ОПК

Президент России Владимир Путин открыл серию совещаний с руководством Министерства обороны, посвящённых вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Первое из них проходит в эти минуты в Сочи. Глава государства предложил с этого года изменить традиционный формат встреч, которые раньше проходили раз в полгода в Москве. Отныне вся серия совещаний будет посвящена определённому роду ВС, а до этого будут посещаться воинские части и полигоны.

— За последние годы мы серьёзно продвинулись в этом направлении. Уровень современных вооружений в стратегических ядерных силах достиг 82%, в ВКС — 74%, ВДВ и ВМФ превышает 60%, а в сухопутных войсках вплотную подошёл к 50 процентам, — заявил российский лидер.

Путин также призвал учитывать военно-политическую обстановку в мире, в частности выход США из ДРСМД. Подобные меры негативно влияют на региональную и глобальную безопасность.