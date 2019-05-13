Путин призвал не допустить развала оборонных предприятий, как в 90-е годы

Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам ОПК в Сочи призвал не допускать развала мощных оборонных предприятий, как это было в 90-е годы.

Глава государства подчеркнул, что ранее сегодня он был на авиационном заводе имени Горбунова в Казани, где собирают и модернизируют Ту-160. Президент остался доволен тем, как развивается предприятие и в техническом вопросе, и в вопросе подготовки кадров.

— Мы никогда не допустим развала подобных предприятий и трагедий, которые были в середине 90-х, — отметил Путин.

Ранее российский лидер открыл в Сочи серию совещаний, посвящённых вопросам оборонно-промышленного комплекса.