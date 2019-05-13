Путин заявил о необходимости ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития ВС и ОПК заявил, что средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем у других государств.

Глава государства напомнил, что "пока такого оружия в мире нет ни у кого, кроме нас, кроме России", отметив, что рано или поздно такое оружие появится у ведущих стран мира.

— Это значит, что средства защиты от таких видов вооружения у нас должны появиться раньше, чем гиперзвуковое оружие будет поставлено на боевое дежурство в тех армиях, о которых я уже упомянул, — заявил Путин.

Российский лидер также призвал учитывать военно-политическую обстановку в мире, в частности выход Вашингтона из ДРСМД. Путин подчеркнул, что подобные шаги негативно влияют на региональную и глобальную безопасность.