Сотрудники Нацполиции Украины нашли пакет с 27 гранатами

Замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил об обнаружении пакета с семнадцатью гранатами Ф1 и десятью гранатами РДГ-5 на железнодорожной станции. Об инциденте он рассказал в "Фейсбуке".

По его словам, власти Незалежной приняли решение усилить охрану на блокпостах, авто- и железнодорожных вокзалах в ДНР и ЛНР. Таким образом они надеются воспрепятствовать попаданию оружия и взрывчатки в мирные области страны.

— Во время движения пассажирских поездов в указанных областях полицейские начали нести службу со служебными собаками, и уже есть положительный результат. Вчера один из пассажиров при получении информации о работе в поезде полицейского-кинолога со служебной собакой на железнодорожной станции Рубежное выбросил пакет с 17 гранатами Ф1 и десятью — РГД-5. Видимо, нервы сдали в ожидании полицейских, — написал он.

Отмечается, что в период с 19 мая по 21 июня сотрудники Нацполиции проведут ряд мероприятий по обнаружению и изъятию оружия и взрывчатки из незаконного оборота, так как в последнее время часто поступают сообщения о применении боеприпасов в ходе бытовых конфликтов.

— Этого добра у наших граждан много, и если раньше при возникновении ссор соседи били друг друга, то сегодня вместо тумаков в ход идут гранаты,— подчеркнул Аброськин.

Ранее сообщалось, что избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал послание религиозных лидеров Украины Крыму и Донбассу.