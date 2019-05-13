Путин призвал активно развивать ВКС

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам ОПК в Сочи призвал активно развивать Воздушно-космические силы (ВКС) РФ.

По его словам, это необходимо делать с учётом возрастающей роли ВКС. Также президент призвал усиливать контроль за воздушным пространством.

— Ключевая задача — это в том числе повышение уровня контроля за воздушным пространством, — заявил Путин.

Ранее российский лидер открыл в Сочи серию совещаний, посвящённых вопросам оборонно-промышленного комплекса.