Путин призвал активно развивать ВКС

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Путин призвал активно развивать ВКС

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Фото: © L!FE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам ОПК в Сочи призвал активно развивать Воздушно-космические силы (ВКС) РФ.

По его словам, это необходимо делать с учётом возрастающей роли ВКС. Также президент призвал усиливать контроль за воздушным пространством.

Ключевая задача — это в том числе повышение уровня контроля за воздушным пространством, — заявил Путин.

Ранее российский лидер открыл в Сочи серию совещаний, посвящённых вопросам оборонно-промышленного комплекса.

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