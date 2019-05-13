Савченко считает, что Верховной раде не грозит роспуск

Депутат Верховной рады Надежда Савченко выразила мнение, что вне зависимости от даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского роспуск парламенту не грозит.

— Настроение рабочее, мысли заняты работой, поскольку я сейчас вижу эти перипетии в Верховной раде, которой, конечно же, не грозит никакой роспуск. Согласно конституции, мандат вступает в силу со дня избрания президента, а не со дня первого заседания Рады, поэтому, если инаугурация будет 19 или 20 мая, уже не распустят Верховную раду, — цитирует парламентария телеканал Newsone.

Ранее сообщалось, что Савченко устроила перепалку с коллегами, потребовав в первую очередь рассмотреть вопрос проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 или 20 мая.

Напомним, ранее команда Зеленского опубликовала в "Ютубе" видеопетицию, в которой большинство опрошенных выступают за роспуск Верховной рады.