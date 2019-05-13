В ЕС обсудили решение России о паспортах для жителей Донбасса

В Евросоюзе 13 мая обсудили ситуацию с упрощением выдачи российских паспортов жителям Донбасса и намерены вернуться к этой теме в ближайшие дни. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации от лица верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

— Мы обсуждали вопрос, который вы упомянули. Не только в формате "Восточного партнёрства", но и в начале заседания совета по иностранным делам ЕС, — отметила Могерини.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил, что Киев откажется от минских соглашений, если ЕС ослабит санкционное давление на Россию и "пойдёт ей навстречу" после того, как она начала "выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР".

Напомним, власти Украины приняли решение о непризнании российских паспортов, выданных жителям ДНР и ЛНР. Киевские власти пригрозили лишить получивших российское гражданство жителей ДНР и ЛНР пенсий и социальных выплат. Кроме того, МИД Украины призвал глав дипведомств стран ЕС ввести новые санкции в отношении России, используя этот повод.