В Тольятти жильцов многоэтажки эвакуируют из-за угрозы падения башенного крана

Жильцов девятиэтажки в Тольятти эвакуируют из-за угрозы падения башенного крана высотой 45 метров. Всего в доме проживает 380 человек, число эвакуированных пока уточняется, сообщает РИА "Новости".
По данным регионального ГУ МЧС, кран находится на площадке строящегося 16-этажного дома, из-за порывов ветра он съехал одним колесом с рельса и накренился.
— Существует угроза девятиэтажному многоквартирному жилому дому, расположенному на расстоянии 30 метров... Проводится эвакуация жильцов в школу № 85, расположенную во дворе жилого дома, — говорится в сообщении.
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