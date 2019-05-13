В Тольятти жильцов многоэтажки эвакуируют из-за угрозы падения башенного крана

Читайте также

В Тольятти жильцов многоэтажки эвакуируют из-за угрозы падения башенного крана

5

Фото: © Pixabay

Жильцов девятиэтажки в Тольятти эвакуируют из-за угрозы падения башенного крана высотой 45 метров. Всего в доме проживает 380 человек, число эвакуированных пока уточняется, сообщает РИА "Новости".

По данным регионального ГУ МЧС, кран находится на площадке строящегося 16-этажного дома, из-за порывов ветра он съехал одним колесом с рельса и накренился.

Существует угроза девятиэтажному многоквартирному жилому дому, расположенному на расстоянии 30 метров... Проводится эвакуация жильцов в школу № 85, расположенную во дворе жилого дома, — говорится в сообщении.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×