В МИД РФ оценили перспективы улучшения отношений Москвы и Киева

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В МИД РФ оценили перспективы улучшения отношений Москвы и Киева

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Фото: © Flickr / Andriy Baranskyy

Россия настроена на нормализацию отношений с Украиной в полном объёме, но для запуска этого процесса необходимо устранение Киевом искусственно созданных за последние годы барьеров. Об этом в интервью "Известиям" заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.

До сих пор там придерживались принципа "ломать — не строить" и, не считаясь ни с какими издержками для интересов страны и её народа, сознательно разрушали всё, что связывает Украину с Россией. Как будет при Владимире Зеленском, пока сказать сложно, — отметил дипломат.

По его оценке, в наследство от Петра Порошенко Владимиру Зеленскому достаётся тяжёлый груз проблем. Карасин добавил, что, пока украинская сторона не проявит политическую волю и не выполнит взятые на себя в рамках минских соглашений обязательства, разрешения кризиса ждать не стоит.

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