Умер один из создателей ГЛОНАСС — Борис Шебшаевич

Создатель первой в России спутниковой геодезической аппаратуры и один из создателей ГЛОНАСС — Борис Шебшаевич — скончался на 68-м году жизни. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Российского института радионавигации и времени.

— Борис Валентинович... прошёл путь от инженера лаборатории до генерального директора, генерального конструктора. Под руководством Шебшаевича была создана, сертифицирована и серийно освоена первая в РФ спутниковая геодезическая аппаратура, — отмечается в заявлении.

Сотрудники института назвали его "умелым организатором, высококвалифицированным специалистом и генератором прорывных идей".