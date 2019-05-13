Трамп заявил, что поладить с Россией "имеет смысл"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону удаётся налаживать отношения с Москвой, несмотря на жёсткую политику в отношении РФ, он считает нормальные отношения двух стран "логичным".
— В то же время нам удастся поладить с Россией. Поладить с Россией имеет смысл, — так Трамп ответил на вопрос о визите госсекретаря Майка Помпео в Россию.
При этом он похвалил себя за самую жёсткую позицию по отношению к Москве и проекту "Северный поток — 2".
Напомним, Майк Помпео прибудет в Россию 14 мая. Он проведёт переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а после их примет президент РФ Владимир Путин.
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