"Говорит Москва" закрывает передачу Сергея Доренко

Передача "Подъём", которую вёл Сергей Доренко, больше не будет выходить в эфире радио "Говорит Москва". Радиостанция меняет сетку вещания с 14 мая.

— "Подъёма" больше не будет. Его создал и делал Сергей Доренко. Заменить его не сможет никто. Утром с 9 до 11 будет выходить "Программа Алексея Гудошникова", — говорится в сообщении радиостанции.

Напомним, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко скончался в Москве 9 мая, находясь за рулём мотоцикла. По версии врачей, причиной смерти стал разрыв аорты. Церемония прощания с Доренко, которая должна была пройти на Троекуровском кладбище 12 мая, была отменена после обращения дочерей журналиста в правоохранительные органы. Екатерина и Ксения Доренко полагают, что их отец мог быть отравлен. По словам вдовы Доренко Юлии, о проблемах с сердцем журналист узнал ещё летом 2016 года.