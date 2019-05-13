В Екатеринбурге обнаружили контейнер с радиационным излучением

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В Екатеринбурге обнаружили контейнер с радиационным излучением

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Фото: © РИА "Новости" / Кирилл Каллиников

Излучающий радиацию контейнер обнаружили во дворе многоэтажного дома в Екатеринбурге, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Предметы вывезли в безопасное место коллеги из регионального МЧС, где и будет установлено, насколько они представляли или не представляли опасность для жителей и близлежащих объектов, — цитирует пресс-секретаря ТАСС.

По его словам, сотрудники спецслужб устанавливают происхождение содержимого контейнера и примут решение в зависимости от результатов расследования.

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