В Екатеринбурге обнаружили контейнер с радиационным излучением

Излучающий радиацию контейнер обнаружили во дворе многоэтажного дома в Екатеринбурге, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

— Предметы вывезли в безопасное место коллеги из регионального МЧС, где и будет установлено, насколько они представляли или не представляли опасность для жителей и близлежащих объектов, — цитирует пресс-секретаря ТАСС.

По его словам, сотрудники спецслужб устанавливают происхождение содержимого контейнера и примут решение в зависимости от результатов расследования.