Бывший президент Украины рассказал о спасении от пуль бандеровцев

Леонид Кравчук заявил, что, когда его семью уже вывели на окраину села и поставили под грушевое дерево, на дороге неподалёку проехал грузовик с военными.

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что он и его родители могли погибнуть от рук бандеровцев. По его словам, бандеровцы хотели расстрелять всю семью из-за того, что его отец занимал пост в администрации села Большой Житин на Волыни. От неминуемой гибели их спасли военные, проезжавшие на грузовике.

— Солдатам были даны указания: если вдруг что-то происходит, на территории какие-то люди, надо остановиться и посмотреть, кто это. Они остановились, те убежали и таким образом фактически спасли нам жизнь, в том числе и мне, — рассказал Кравчук в интервью телеканалу "Наш".

Напомним, Степан Бандера — лидер "Организации украинских националистов"* (ОУН).

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.