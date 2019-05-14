Бывший президент Украины рассказал о спасении от пуль бандеровцев

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что он и его родители могли погибнуть от рук бандеровцев. По его словам, бандеровцы хотели расстрелять всю семью из-за того, что его отец занимал пост в администрации села Большой Житин на Волыни. От неминуемой гибели их спасли военные, проезжавшие на грузовике.
— Солдатам были даны указания: если вдруг что-то происходит, на территории какие-то люди, надо остановиться и посмотреть, кто это. Они остановились, те убежали и таким образом фактически спасли нам жизнь, в том числе и мне, — рассказал Кравчук в интервью телеканалу "Наш".
Напомним, Степан Бандера — лидер "Организации украинских националистов"* (ОУН).
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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