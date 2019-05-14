Участница Spice Girls отказалась выступать в культовом наряде из-за возраста

Джери Холлиуэлл отказалась надевать своё легендарное мини-платье в цветах британского флага.

Участница Spice Girls Джери Холлиуэлл отказалась от своего культового мини-платья в цветах британского флага и не собирается надевать его на концерте, посвящённом воссоединению группы. Причиной стал возраст Холлиуэлл. Об этом пишет Daily Star со ссылкой на источник, близкий к поп-группе.

Остальные участницы Spice Girls согласились выйти в своих местами откровенных образах 20-летней давности.

— Все девушки полностью приняли эту попытку воссоздать дух времени. Но Джери — замужняя женщина, у которой есть дети, и она не очень хочет возвращаться назад к Джинджер Спайс (официальное прозвище образа певицы). Она хочет выглядеть подобающе своему возрасту, — рассказал источник.

Ранее сообщалось о воссоединении Spice Girls. Судя по фотографиям в анонсе, коллектив будет выступать без Виктории Бекхэм. Однако Мелани Браун говорила, что они вернут участницу в группу. Напомним, что сотни тысяч билетов на концерт воссоединённой группы продали за несколько минут.