В Москве погибла 25-летняя журналистка

В Москве в результате несчастного случая скончалась 25-летняя журналистка Маргарита Вирова. О трагической случайности, ставшей причиной смерти, рассказал в "Фейсбуке" её друг Егор Сковорода.

Как уточняется, сотрудница онлайн-журнала Wonderzine скончалась 13 мая в Боткинской больнице, не приходя в сознание после того, как выпала из окна восьмого этажа.

— Это не самоубийство. Это трагическая случайность, и от этого ещё страшнее и непонятнее, как теперь жить, — написал он.

По его словам, девушка хотела сфотографировать пришедших к ней в гости друзей, села на подоконник и неудачно облокотилась на антикошачью сетку.

В редакции Wonderzine назвали Маргариту Вирову "самой артистичной, трогательной и остроумной" сотрудницей.

— То, что её больше нет с нами, совершенно невозможное горе, — написали в телеграм-канале издания.