Путин провёл разговор с Эрдоганом

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Путин провёл разговор с Эрдоганом

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин. Фото: © Kremlin.ru

По инициативе турецкой стороны президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Сирии, в том числе обстановку в Идлибской зоне деэскалации.

Подчёркнута важность дальнейшей плотной координации усилий России и Турции, в том числе между военными ведомствами, по различным аспектам сирийского урегулирования, — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Эрдоган в разговоре затронули "актуальные вопросы повестки дня двусторонних отношений", а также ряд международных проблем.

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