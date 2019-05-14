С начала года на Украину не пустили более 3 тысяч россиян

Согласно информации погранслужбы Незалежной, чаще всего гражданам РФ отказывали во въезде по трём причинам.

С начала года почти 3,3 тысячи россиян не смогли въехать на территорию Незалежной. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Согласно предоставленной информации, основными причинами отказа были неспособность подтвердить цель поездки, намерение посетить Крым "в игнорирование украинского законодательства" и нарушения при пребывании на территории Незалежной в предыдущие поездки.

По словам Слободяна, всего отказ во въезде на территорию Украины получили почти 17 тысяч иностранцев.