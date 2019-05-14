Бывший президент США Джимми Картер перенёс операцию

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Бывший президент США Джимми Картер перенёс операцию

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Фото: © Twitter / Jimmy Carter Library

Экс-президент США Джимми Картер перенёс операцию после того, как сломал шейку бедра, собираясь на охоту. Соответствующее заявление опубликовал президентский Центр Картера.

Как уточняется, операция прошла успешно и экс-глава государства поправляется.

(Бывший) президент заявил, что беспокоится главным образом о том, что сезон охоты на диких индеек заканчивается на этой неделе, а у него закончился лимит на отстрел птицы. Он надеется, что штат Джорджия разрешит ему использовать неиспользованный лимит в следующем году, — отметили в заявлении пресс-службы.

Как писал Лайф, в марте 94-летний Картер побил рекорд долголетия среди президентов США.

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