Аэропорт Казани эвакуировали из-за сообщения о "бомбе" в самолёте — видео

Пассажиров и персонал аэропорта Казани эвакуировали вечером в понедельник из-за сообщения о заложенной в одном из самолётов бомбы. Сейчас воздушная гавань уже работает в штатном режиме, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Аделя Гатауллина.

— В 22:10 (мск) в международный аэропорт Казань поступило сообщение от командира воздушного судна о якобы заложенном на борту взрывном устройстве, — рассказал он.

Спецслужбы, в том числе кинологические подразделения полиции, провели проверку, после чего аэропорт заработал в штатном режиме.

По данным ТАСС, инцидент произошёл в самолёте, который должен был вылететь в Домодедово.

— Один из пассажиров самолёта Казань — Домодедово, предварительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал говорить своим друзьям, которые также находились в салоне, что в самолёте заложена бомба... Скорее всего, это просто пьяная шутка, — рассказала агентству старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.