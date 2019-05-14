В штабе Зеленского уверены, что главы МВД и МИД потеряют посты после инаугурации

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В штабе Зеленского уверены, что главы МВД и МИД потеряют посты после инаугурации

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Фото: © Facebook/ Володимир Зеленський

После инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского крайне высока вероятность того, что действующие главы Министерства внутренних дел и Министерства иностранных дел покинут свои посты. Такую точку зрения выразил советник Зеленского Дмитрий Разумков.

Никогда не даю 100%, но 99%, что этого не произойдёт (сохранение постов за нынешними главами МВД и МИД), — рассказал он телеканалу NewsOne.

По его словам, передача полномочий — нормальная практика и освободившим свои должности следует с достоинством отойти от дел.

Как писал Лайф, ранее Зеленский потребовал от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.

Советник избранного президента Незалежной Александр Данилюк рассказал, что Зеленский решил отбирать кандидатов в министры через конкурс.

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