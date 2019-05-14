Минкомсвязи РФ назвало регионы, которые перейдут на цифровое ТВ в октябре

Как сообщалось ранее, ведомство пересмотрело график перевода россиян с аналогового телевещания в связи с дачным сезоном.

Минкомсвязи России обновило график перехода регионов страны с аналогового телевещания на цифровое, в соответствии с которым четвёртый этап начнётся 14 октября 2019 года. График опубликован на сайте министерства.

Согласно обновлённому плану, переход на цифровое телевещание произойдёт в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Вологодской областях и Забайкальском крае. Также в четвёртый этап войдут Калужская, Курская, Ленинградская, Мурманская, Оренбургская, Псковская, Саратовская, Челябинская области и Санкт-Петербург. Жители Алтая, Башкирии, Дагестана, Ингушетии, Карелии, Крыма и Севастополя тоже будут переведены на цифровое телевидение с 14 октября.

Предыдущий график предусматривал завершение перехода на новое телевещание в три этапа: 11 февраля, 15 апреля и 3 июня.

Перенос отключения аналогового телесигнала в регионах России связан с началом дачного сезона.